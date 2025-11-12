adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 165,20 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 165,20 EUR nach oben. Bei 165,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 163,50 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 196.856 Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,69 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,65 EUR ab. Mit Abgaben von 7,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,89 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 EUR, nach 2,48 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

adidas-Aktie wieder erholt: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose