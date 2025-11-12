DAX24.351 +1,1%Est505.778 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.371 +1,7%Euro1,1572 -0,1%Öl64,61 -0,8%Gold4.126 ±-0,0%
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Profil
Aktie im Blick

adidas Aktie News: adidas legt am Vormittag zu

12.11.25 09:22 Uhr
adidas Aktie News: adidas legt am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

adidas
163,30 EUR 0,60 EUR 0,37%
Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 164,10 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,50 EUR. Zuletzt wechselten 22.442 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 60,95 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,89 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,63 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

