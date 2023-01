adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Freitagmittag

Aktien in diesem Artikel adidas 146,78 EUR

Das Papier von adidas legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 146,68 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 148,00 EUR. Bei 145,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 132.421 adidas-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 259,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.01.2022 erreicht. 43,57 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 57,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 153,23 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 20.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.408,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.752,00 EUR ausgewiesen worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 vorlegen. adidas dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,33 EUR fest.

