adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 147,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 148,00 EUR. Bei 145,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 241.369 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (259,95 EUR) erklomm das Papier am 20.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,30 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 57,82 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 153,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 20.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 2,34 EUR im Vorjahresvergleich. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,33 EUR je Aktie belaufen.

