adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel adidas 139,46 EUR

0,06% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 139,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 142,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 270.705 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,35 EUR) erklomm das Papier am 11.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 49,36 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 154,54 EUR je adidas-Aktie aus.

adidas gewährte am 10.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,51 Prozent auf 5.205,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.752,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas schockt mit Umsatzwarnung und erwartetem operativen Gewinneinbruch - adidas-Aktie zweistellig im Minus

So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein

adidas-Aktie im Minus: Baader Bank hebt Kursziel für adidas an

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com