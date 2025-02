adidas Aktie News: adidas am Mittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 261,30 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 261,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 262,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 261,50 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 92.987 Aktien.

Bei 262,80 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 0,57 Prozent zulegen. Am 14.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 54,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 258,08 EUR.

Am 29.10.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 EUR gegenüber -2,12 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,20 EUR je adidas-Aktie belaufen.

