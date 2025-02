adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

adidas im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 262,60 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 262,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 263,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 261,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 235.541 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 0,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.02.2024 bei 169,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR aus. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 258,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 29.10.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,81 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,20 EUR je adidas-Aktie.

