adidas Aktie News: adidas am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 193,26 EUR nach oben.

Das Papier von adidas konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 193,26 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,20 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 416.742 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,80 EUR. Gewinne von 2,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 137,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 28,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,561 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 182,62 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.999,00 EUR im Vergleich zu 5.205,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Laut Analysten dürfte adidas im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,020 EUR einfahren.

