adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 194,78 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 194,78 EUR. Bei 195,20 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 192,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 698.885 adidas-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,06 Prozent. Am 16.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,561 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,62 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent auf 5.999,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

