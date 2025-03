adidas Aktie News: adidas am Mittag stärker

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 224,60 EUR zu.

Das Papier von adidas konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 224,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 225,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 220,20 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.965 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 14,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 261,58 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 05.03.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -2,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,97 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 01.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,76 EUR im Jahr 2025 aus.

