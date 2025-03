adidas Aktie News: adidas am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

adidas im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 220,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 220,00 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 219,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.540 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 19,91 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2024 (184,94 EUR). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 18,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,59 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 261,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 05.03.2025 vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,97 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,81 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 vorlegen. Am 01.05.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,76 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

