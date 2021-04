adidas-Aktie aktuell: adidas mit Aufschlag

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Bitcoin mit Rekord -- Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen -- Durchbruch bei VW-Tarifverhandlungen -- ZEW, LEONI, Siemens Healthineers im Fokus

EU genehmigt Übernahme von Tele Columbus. Vertriebslizenz in Brasilien gibt Eckert & Ziegler-Aktie Aufwind. Just Eat Takeaway-Aktie legt kräftig zu: Erneut mehr Bestellungen. Airbus-Aktie fester: Schöllhorn löst Hoke als Chef der Rüstungssparte ab. Ermittlungsverfahren zur Rolle der Bafin im Fall Wirecard eingeleitet. BAUER will zurück in die schwarzen Zahlen.