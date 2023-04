adidas Aktie News: adidas gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel adidas 162,22 EUR

Um 09:06 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 164,58 EUR zu. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 165,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.260 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 209,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 21,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 76,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,03 EUR aus.

Am 10.02.2023 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,74 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 05.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte adidas die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

