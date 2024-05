adidas Aktie News: adidas gewinnt am Montagmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 225,80 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 225,80 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 226,50 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,00 EUR. Zuletzt wechselten 51.868 adidas-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 233,90 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 147,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,62 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,21 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,30 EUR je Aktie aus.

