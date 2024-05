adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

adidas im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 224,60 EUR.

Die adidas-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 224,60 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 226,50 EUR an. Bei 223,90 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 88.700 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 233,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2024). Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 4,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 34,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,22 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 216,21 EUR.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2024 aus.

