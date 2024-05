adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag stabil

So entwickelt sich adidas

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 224,20 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 224,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 224,90 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 223,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.289 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.04.2024 auf bis zu 233,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 4,33 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2023 auf bis zu 147,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,16 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,21 EUR für die adidas-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,95 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,46 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

