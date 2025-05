adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 217,10 EUR.

Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 217,10 EUR an der Tafel. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 218,30 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,70 EUR ab. Bei 218,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.066 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gewinne von 21,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,30 EUR ab. Mit Abgaben von 19,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem adidas seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,04 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,33 EUR an.

Am 29.04.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.07.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

