adidas Aktie News: adidas wird am Mittag ausgebremst

Um 13.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 171,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 170,84 EUR. Bei 172,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 232.272 adidas-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 336,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 48,88 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (165,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 3,68 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,21 EUR.

adidas ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent auf 5.302,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.268,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,33 EUR je Aktie belaufen.

