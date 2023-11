adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 169,46 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 169,46 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 169,14 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 72.208 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,60 EUR erreichte der Titel am 21.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.12.2022 auf bis zu 114,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 32,37 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 181,25 EUR für die adidas-Aktie.

adidas gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.999,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 6.408,00 EUR umsetzen können.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von adidas.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich leichter

Schwacher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag