adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich adidas

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 193,86 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 193,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 196,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 194,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.681 adidas-Aktien.

Am 06.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,34 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.12.2022 bei 116,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 39,82 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 185,83 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.999,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.408,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2022 aus.

