adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 260,40 EUR abwärts.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 260,40 EUR abwärts. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,40 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 261,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 72.862 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,31 Prozent hinzugewinnen. Am 15.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 173,14 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 33,51 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,08 EUR.

Am 29.10.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte adidas die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je Aktie aus.

