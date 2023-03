adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

VW will in E-Mobilität und Digitalisierung investieren. Novartis sucht offenbar Interessenten für Ophthalmologie-Portfolio. Schwache Auftragslage bei Mayr-Melnhof. Wacker Chemie erhöht Dividende deutlich. Jefferies senkt AT&S auf 'Hold'. Credit Suisse streicht Führung die Boni. Meta streicht NFT-Funktionen bei Facebook und Instagram. Fraport übertrifft 2022 Prognose und stellt Wachstum in Aussicht. Nordex erhält in Deutschland Auftrag über 50 MW.