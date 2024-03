adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 206,90 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 208,80 EUR zu. Bei 201,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 290.060 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 208,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 0,92 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,54 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,52 Prozent.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,555 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,08 EUR für die adidas-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 13.03.2024. Das EPS lag bei -2,36 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.812,00 EUR – eine Minderung von 7,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.205,00 EUR eingefahren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte adidas die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je adidas-Aktie.

