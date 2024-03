adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

adidas im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 206,30 EUR. Bei 208,80 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 538.599 adidas-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,80 EUR an. Gewinne von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 137,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 49,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,555 EUR. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 186,08 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 13.03.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,55 Prozent zurück. Hier wurden 4.812,00 EUR gegenüber 5.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 02.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 2,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

