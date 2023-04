adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 165,52 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 166,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 282.627 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (209,15 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 149,12 EUR je adidas-Aktie an.

adidas gewährte am 10.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,58 EUR im Vorjahresquartal. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.205,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.137,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 05.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,78 EUR je adidas-Aktie belaufen.

