adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von adidas konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 164,18 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 164,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 163,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.035 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 209,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 75,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 147,03 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 10.02.2023. Auf der Umsatzseite standen 6.408,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.137,00 EUR umgesetzt.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 05.05.2023 präsentieren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.05.2024 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

