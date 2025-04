adidas Aktie News: adidas gewinnt am Montagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 199,85 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 199,85 EUR zu. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.815 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,64 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,81 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht

Aufwärtsbewertung: Warburg Research setzt adidas-Aktie auf Buy

Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße