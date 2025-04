adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag höher

So entwickelt sich adidas

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 201,70 EUR zu.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 201,70 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 202,40 EUR aus. Bei 200,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 137.917 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,09 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,64 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,97 Mrd. EUR gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 01.05.2026 dürfte adidas die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

