adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,28 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,56 EUR. Zuletzt wechselten 14.567 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2022 bei 179,62 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 3,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 161,80 EUR.

Am 05.05.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

