adidas Aktie News: adidas verliert am Nachmittag

Die adidas-Aktie wies um 14.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 155,00 EUR abwärts. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,94 EUR nach. Mit einem Wert von 159,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293.501 adidas-Aktien.

Bei 336,25 EUR erreichte der Titel am 05.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 53,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 234,87 EUR angegeben.

Am 06.05.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5.302,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.268,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 8,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

