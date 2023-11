adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gesucht

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 177,46 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 177,46 EUR. Bei 179,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 500.381 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR. 6,28 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 114,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 54,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 181,25 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR im Vergleich zu 6.408,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

