adidas Aktie News: adidas am Mittag mit roter Tendenz

14.11.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 160,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
159,10 EUR -4,20 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 160,40 EUR. Bei 160,25 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 162,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.183 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 39,20 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 152,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,89 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 29.10.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 6,44 Mrd. EUR eingefahren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,52 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

