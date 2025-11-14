DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.033 +0,7%Bitcoin83.639 -2,4%Euro1,1618 -0,2%Öl64,46 +2,1%Gold4.106 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
adidas im Fokus

14.11.25 16:08 Uhr
adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 160,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
161,80 EUR -1,50 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 160,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 158,45 EUR. Bei 162,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.712 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 64,16 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,89 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,50 EUR aus.

Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

