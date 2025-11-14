adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag schwächer

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 160,70 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 160,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 158,45 EUR. Bei 162,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 172.712 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 64,16 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,89 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,50 EUR aus.

Am 29.10.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2026 terminiert.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 EUR je Aktie.

