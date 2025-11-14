DAX23.821 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,91 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
adidas im Fokus

adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

14.11.25 09:22 Uhr
adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Mit einem Wert von 163,30 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
160,60 EUR -2,70 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 163,30 EUR bewegte sich die adidas-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 163,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 162,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 11.276 Stück.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 61,54 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,65 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 6,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,89 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 235,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,63 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr gekostet

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
30.10.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.2025adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen