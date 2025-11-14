adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

adidas im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Mit einem Wert von 163,30 EUR bewegte sich die adidas-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 163,30 EUR bewegte sich die adidas-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 163,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 162,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 11.276 Stück.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 61,54 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,65 EUR ab. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 6,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,89 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 235,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,63 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

