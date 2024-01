adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 175,18 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 175,18 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 175,12 EUR. Mit einem Wert von 177,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.698 adidas-Aktien.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 182,00 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.408,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

