adidas Aktie News: adidas steigt am Mittwochnachmittag

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:07:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 140,62 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 142,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 138,62 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227.137 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 237,80 EUR. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 40,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 154,54 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 10.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 2,34 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.205,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,67 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

