adidas Aktie News: adidas am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 174,36 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 174,36 EUR ab. Bei 173,42 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 176,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 137.752 adidas-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 198,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2023 (135,32 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,522 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 181,77 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

adidas wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,120 EUR je adidas-Aktie.

