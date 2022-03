adidas Aktie News: adidas im Minus

Aktien in diesem Artikel adidas 198,46 EUR

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 200,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 13.655 Punkten steht. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 200,55 EUR. Bei 205,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 135.317 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2021 bei 336,25 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 170,08 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 295,57 EUR. Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2023 11,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Artikeln und bietet sowohl Spitzensportlern eine bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der Reebok-Sparte an die Authentic Brands Group (ABG).

