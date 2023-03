adidas Aktie News: adidas gibt am Mittwochmittag nach

Aktien in diesem Artikel adidas 142,30 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 141,68 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 141,64 EUR nach. Bei 147,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 244.171 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,80 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 35,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 159,69 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 10.02.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.205,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.137,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte adidas am 05.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

