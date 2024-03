adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 206,80 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 206,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 207,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.759 adidas-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Bei 137,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,49 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 EUR je adidas-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 186,08 EUR.

Am 13.03.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,60 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

