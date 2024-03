adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf adidas-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 206,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 206,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 207,15 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 205,75 EUR. Mit einem Wert von 205,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.541 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,80 EUR an. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.03.2023 auf bis zu 137,54 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,38 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,555 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,08 EUR an.

Am 13.03.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.812,00 EUR – eine Minderung von 7,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.205,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 2,60 EUR im Jahr 2024 aus.

