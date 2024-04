adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 204,40 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 205,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 200,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 265.517 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 208,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,79 EUR.

Am 13.03.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 4.812,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.205,00 EUR umsetzen können.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,65 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer

Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich in der Verlustzone