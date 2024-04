adidas Aktie News: adidas zieht am Montagvormittag an

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 202,40 EUR.

Die adidas-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 202,40 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,70 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 200,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.688 adidas-Aktien.

Am 14.03.2024 markierte das Papier bei 208,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 147,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,22 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,79 EUR an.

Am 13.03.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.812,00 EUR im Vergleich zu 5.205,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte adidas die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,65 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

