adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 201,30 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 201,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 198,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 198,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 103.633 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 23,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (175,30 EUR). Mit Abgaben von 12,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 255,33 EUR.

Am 05.03.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,81 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Erste Schätzungen: adidas präsentiert Quartalsergebnisse

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht

Aufwärtsbewertung: Warburg Research setzt adidas-Aktie auf Buy