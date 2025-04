adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 200,00 EUR nach.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 200,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 197,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 249.793 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 263,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,90 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 255,33 EUR je adidas-Aktie an.

adidas ließ sich am 05.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von -2,12 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5,97 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

