adidas Aktie News: adidas verliert am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 198,60 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,8 Prozent auf 198,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 198,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 198,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.370 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 11,73 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 255,33 EUR.

Am 05.03.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,81 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,97 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,63 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Erste Schätzungen: adidas präsentiert Quartalsergebnisse

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht

Aufwärtsbewertung: Warburg Research setzt adidas-Aktie auf Buy