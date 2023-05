adidas Aktie News: adidas zieht am Montagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel adidas 165,94 EUR

Die adidas-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 165,26 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,60 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,28 EUR. Zuletzt wechselten 131.307 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 191,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 15,70 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 159,03 EUR.

Am 05.05.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.274,00 EUR – eine Minderung von 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.302,00 EUR eingefahren.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

