adidas Aktie News: adidas verliert am Donnerstagnachmittag

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:27 Uhr um 0,3 Prozent auf 174,24 EUR nach. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 172,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 259.376 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.07.2022 erreicht. 3,09 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 46,40 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 158,62 EUR.

adidas veröffentlichte am 05.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.274,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.302,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von adidas.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

