adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 176,68 EUR zu. Die adidas-Aktie legte bis auf 178,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.204 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2022 markierte das Papier bei 179,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,14 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 158,62 EUR.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das adidas ein Ergebnis je Aktie von 1,60 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5.274,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.302,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Bildquellen: testing / Shutterstock.com