adidas Aktie News: adidas verteidigt Stellung am Mittag

Die Aktie von adidas zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die adidas-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 178,16 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 178,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 182,78 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 178,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158.519 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 187,28 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 90,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 178,58 EUR.

adidas gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,88 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 5.343,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.596,00 EUR erwirtschaftet hatte.

adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

